Милонов предложил закрепить право на помощь медиатора при разводе
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости закрепить за семьями в России право на получение помощи медиатора при разводе. По его мнению, участие психолога в бракоразводных процессах может в определенной степени снизить количество распадающихся семей. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».
Парламентарий отметил, что эта идея обсуждается в профессиональном и экспертном сообществах уже длительное время. Он подчеркнул, что в большинстве случаев разногласия между супругами не имеют глубокой основы и могут быть разрешены при помощи специалиста.
Милонов выразил уверенность, что медиатор должен быть квалифицированным психологом, способным помочь партнерам выстроить диалог и осознать, что развод не всегда является единственным выходом.
По его словам, расставание не решает внутренних проблем и не делает человека счастливее, передает «Радиоточка НСН».
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