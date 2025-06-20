Милонов предложил закрепить право на помощь медиатора при разводе

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости закрепить за семьями в России право на получение помощи медиатора при разводе. По его мнению, участие психолога в бракоразводных процессах может в определенной степени снизить количество распадающихся семей. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Парламентарий отметил, что эта идея обсуждается в профессиональном и экспертном сообществах уже длительное время. Он подчеркнул, что в большинстве случаев разногласия между супругами не имеют глубокой основы и могут быть разрешены при помощи специалиста.