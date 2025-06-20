Милонов предложил закрепить право на помощь медиатора при разводе

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости закрепить за семьями в России право на получение помощи медиатора при разводе. По его мнению, участие психолога в бракоразводных процессах может в определенной степени снизить количество распадающихся семей. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Парламентарий отметил, что эта идея обсуждается в профессиональном и экспертном сообществах уже длительное время. Он подчеркнул, что в большинстве случаев разногласия между супругами не имеют глубокой основы и могут быть разрешены при помощи специалиста.

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Милонов выразил уверенность, что медиатор должен быть квалифицированным психологом, способным помочь партнерам выстроить диалог и осознать, что развод не всегда является единственным выходом.

По его словам, расставание не решает внутренних проблем и не делает человека счастливее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:БракРазводВиталий Милонов

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