МВД опровергло сообщения о новой утечке 16 миллиардов паролей

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о масштабной утечке 16 миллиардов паролей. Как заявили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, речь идет не о новой хакерской атаке, а о компиляции данных, собранных за длительный период с помощью вредоносного ПО.

По данный ведомства, опубликованный архив представляет собой сборник, сформированный на основе работы так называемых «воров паролей» за последние годы. В МВД подчеркнули, что большая часть данных в этом массиве уже устарела, содержит повторы и ранее скомпрометированные учетные записи.

В сеть слили 16 миллиардов паролей от Apple, Google и Telegram

В ведомстве особо отметили, что архив не является следствием свежего взлома какого-либо крупного ресурса. Тем не менее, учитывая объем информации, риски для пользователей сохраняются.

В связи с этим МВД рекомендует гражданам обновить пароли от важных онлайн-сервисов, особенно если это не делалось в течение последнего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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