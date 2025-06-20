МВД опровергло сообщения о новой утечке 16 миллиардов паролей

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о масштабной утечке 16 миллиардов паролей. Как заявили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, речь идет не о новой хакерской атаке, а о компиляции данных, собранных за длительный период с помощью вредоносного ПО.

По данный ведомства, опубликованный архив представляет собой сборник, сформированный на основе работы так называемых «воров паролей» за последние годы. В МВД подчеркнули, что большая часть данных в этом массиве уже устарела, содержит повторы и ранее скомпрометированные учетные записи.