При этом народный артист России Евгений Герасимов, возглавляющий Театр сатиры и Театр на Малой Ордынке, удивился, что патриотизм отдают на откуп только одному театру.

«Прилепин достоин, чтобы его драматургия была в новом театре, при этом репертуар будет зависеть от худрука. Но и у нас есть много разножанровых произведений, есть много патриотических спектаклей», - заявил собеседник НСН.

Драматург Евгений Гришковец ранее говорил «Радиоточке НСН», комментируя перспективы создания «писательского театра», что попытки создать театр на основе современных пьес уже были, однако такие театры не выживали.

