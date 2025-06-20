Прилепин к патриотическому театру
Что ждет «театр, рожденный сверху», рассказали в эфире НСН театральные эксперты и критики.
Новый театр современной патриотической драматургии под руководством писателя Захара Прилепина вызвал перетолки в театральном сообществе. После того, как министр культуры РФ Ольга Любимова заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Прилепин может возглавить театр, который поручил создать президент России после соответствующей просьбы все того же Прилепина, мнения театральной общественности на счет его перспектив разделились.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, например, считает былой театральный опыт писателя успешным.
«Прилепин был одним из руководителей МХАТа имени Горького. Когда художественным руководителем был Эдуард Бояков, они вместе с Сергеем Пускепалисом составляли триумвират, поэтому определенный опыт у него есть. Что касается будущего репертуара, насколько я знаю, сегодня все произведения Прилепина, выходя на сцену, проходят стадию инсценировки. "Женщины Есенина" — это инсценировка Елены Исаевой по книге Захара Прилепина. До этого группа "25/17" принимала участие в создании спектакля по "Обители", там тоже была инсценировка. Я не помню, чтобы он выступал сам, как драматург, поэтому в данном случае он выступает именно, как художественный руководитель, а авторы могут быть самые разные», - поделился с НСН Заславский.
А вот, театральный критик Ольга Галахова боится "казенного патриотизма" в исполнении Прилепина.
«Есть опасность для патриотического театра Прилепина скатиться в казенный патриотизм. Руководить театром без опыта - это большое испытание. При этом театры, которые рождаются сверху, редко доказывают свою жизнеспособность. Вы думаете, у Прилепина получится? Не знаю. Посмотрим, кто из режиссеров будет им приглашен, какое финансирование предполагается, будет ли штат актеров и кто именно в него войдет? Тогда что-то более определенное можно будет сказать», - сказала НСН Галахова.
При этом народный артист России Евгений Герасимов, возглавляющий Театр сатиры и Театр на Малой Ордынке, удивился, что патриотизм отдают на откуп только одному театру.
«Прилепин достоин, чтобы его драматургия была в новом театре, при этом репертуар будет зависеть от худрука. Но и у нас есть много разножанровых произведений, есть много патриотических спектаклей», - заявил собеседник НСН.
Драматург Евгений Гришковец ранее говорил «Радиоточке НСН», комментируя перспективы создания «писательского театра», что попытки создать театр на основе современных пьес уже были, однако такие театры не выживали.
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