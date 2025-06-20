ВСУ нанесли удары по селам в Белгородской области

Украинские военные нанесли удары по четырем населенным пунктам в Шебекинском и Белгородском районах Белгородской области. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Нижнее Березово-Второе беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего транспортное средство было повреждено.