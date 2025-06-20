ВСУ нанесли удары по селам в Белгородской области

Украинские военные нанесли удары по четырем населенным пунктам в Шебекинском и Белгородском районах Белгородской области. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Нижнее Березово-Второе беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего транспортное средство было повреждено.

Беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка обстрелом выбито остекление в трех частных домах, осколками также повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль.

В Белгородском районе, в селе Лозовое, после атаки FPV-дронов вспыхнул частный дом, который сгорел. Также пострадали две надворные постройки — у них выбиты окна и повреждены кровли и фасады. В поселке Октябрьский в результате подрыва дрона зафиксированы повреждения забора частного домовладения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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