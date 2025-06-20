Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Маршрут № 3 охватывает четыре столичных района — Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый, где проживает свыше 55 тысяч человек. Он включает шесть остановок общей протяженностью 5,4 км. Среди новых причалов — Новоспасский, Дербеневская набережная, Торпедо и Симоновский. Конечной остановкой является ЗИЛ, где можно пересесть на маршрут № 2.

По словам Собянина, речной транспорт позволяет экономить время: путь от Новоспасского монастыря до ЗИЛа займет 55 минут, что быстрее поездки в час пик на машине. Участок между Дербеневской набережной и стадионом «Торпедо» теперь можно преодолеть за 10 минут вместо 40, передает «Радиоточка НСН».

