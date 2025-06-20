Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного электротранспорта, который соединит Новоспасский и ЗИЛ. Торжественный запуск состоялся в формате видеоконференции.
По словам мэра, электросуда стали популярным видом городского транспорта. С момента запуска проекта, начавшегося два года назад, речные трамваи перевезли около двух миллионов пассажиров. Собянин подчеркнул, что несмотря на кажущуюся простоту, внедрение проекта потребовало применения высоких технологий и создания новой производственной базы. В Нагатинском затоне завершается подготовка к открытию судоверфи, где будут строиться современные суда на электрической тяге.
Маршрут № 3 охватывает четыре столичных района — Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый, где проживает свыше 55 тысяч человек. Он включает шесть остановок общей протяженностью 5,4 км. Среди новых причалов — Новоспасский, Дербеневская набережная, Торпедо и Симоновский. Конечной остановкой является ЗИЛ, где можно пересесть на маршрут № 2.
По словам Собянина, речной транспорт позволяет экономить время: путь от Новоспасского монастыря до ЗИЛа займет 55 минут, что быстрее поездки в час пик на машине. Участок между Дербеневской набережной и стадионом «Торпедо» теперь можно преодолеть за 10 минут вместо 40, передает «Радиоточка НСН».
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