СМИ: США передадут Украине партию ATACMS

Президент США Джо Байден объявил украинскому коллеге Джо Байдену о передаче небольшой партии ракет ATACMS, передает телеканал NBC News.

Трамп рассказал, почему Байден не остановит конфликт на Украине

Об этом сообщили телеканалу три американских чиновника и один член конгресса. Накануне лидеры государств провели встречу.

Washington Post, в свою очередь, сообщает, что Вашингтон "близок к решению" о передаче ATACMS в кассетном варианте.

Ранее сын Трампа обвинил сына Байдена во взломе его аккаунта в соцсети Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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