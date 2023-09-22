СМИ: США передадут Украине партию ATACMS

Об этом сообщили телеканалу три американских чиновника и один член конгресса. Накануне лидеры государств провели встречу.

Washington Post, в свою очередь, сообщает, что Вашингтон "близок к решению" о передаче ATACMS в кассетном варианте.

Ранее сын Трампа обвинил сына Байдена во взломе его аккаунта в соцсети Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

