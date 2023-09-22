Белый дом не подтвердил скорую передачу Киеву ракет ATACMS
Администрация США не подтвердила сообщения в американских СМИ о скорой передаче Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее цитирует ТАСС.
«Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации», - сказала она.
Жан-Пьер напомнила, что администрация США допускала поставку ракет Киеву. Новых объявлений на этот счет Вашингтон делать не собирается, добавила представитель Белого дома.
О скорой передаче Украине ракет ATACMS 22 сентября сообщил телеканал NBC. Помощник президента США Джейк Салливан уточнил, что Белый дом рассматривает возможность поставок в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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