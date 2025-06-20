«Это не провал?» Музыкальный сервис «Газпрома» бесшумно слился

Уникального предложения не получилось, а мощностей «Газпром-Медиа» не хватило, чтобы раскрутить альтернативу «Яндексу» и VK, заявил в эфире НСН гендир ЕМГ Роман Емельянов.

«Газпром-Медиа» не потянул конкурентную борьбу с технологическими гигантами на рынке музыкальных стримингов, поэтому и заглушил свой сервис «Шум», заявил в интервью НСН генеральный директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов.

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Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров ранее заявил Forbes, что рынок музыкальных приложений в России перегрет, и в условиях конкуренции с «Яндексом» и VK развитие музыкального сервиса «Шум» было признано нецелесообразным. Емельянов объяснил, с каким предложением можно было бы попытаться выйти на этот рынок.

«У ГПМ было много ресурсов, чтобы поиграть и в эту тему, но конкурентный рынок сильно насыщен. Для того, чтобы выходить на него, нужно иметь какое-то особое предложение или с точки зрения технологической, или с ценовой. Здесь нужна именно уникальность предложения, а если ее нет, то никаких мощностей ГПМ недостаточно, чтобы раскрутить эту историю. Рынок у нас хоть и не самый большой в мире, но бороться с уже запущенными проектами технологических гигантов сложно. Я особо не удивлен», - признался глава ЕМГ.
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При этом Емельянов не считает неудачу «Газпром-Медиа» глобальным провалом.

«Большой холдинг обладает определенными ресурсами, вот и захотели проверить гипотезу, которая не подтвердилась. Не всегда проект, который закрывается, - это неуспех компании. Попробовали - не получилось. Гораздо хуже, когда люди упираются, видя, что у них не получается. Год, два, три, десять продолжают вваливать бюджет, потому что "мы должны всем нос утереть" любыми средствами. На мой взгляд, профессионализм определяется ранней реакцией на неудачные проекты», - заключил собеседник НСН.

Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков ранее говорил «Радиоточке НСН», что слияние входящих в «Газпром-Медиа» видеохостинга Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и соцсети Yappy - это попытка отбить аудиторию у сервиса «VK Видео».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Michael Gstettenbauer
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