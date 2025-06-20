Путин призвал поддержать условия возвращения иностранных компаний

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство готовит предложения по механизму возвращения на российский рынок иностранных компаний и призвал парламент поддержать соответствующие инициативы. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, Москва выступает за стабильные и надежные экономические отношения, однако в прошлом такой подход реализовывался не всегда. В связи с этим, отметил он, правительству поручено доработать условия возвращения зарубежного бизнеса, выразившего желание возобновить работу в России.

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Путин подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято с участием законодателей и выразил надежду на их поддержку.

Заседание состоялось в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФВладимир Путин

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