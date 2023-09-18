Генерал Липовой: Если Зеленский остановит конфликт, его свои же разорвут
Зеленский уже не стесняется заявлять, что Киев будет воевать до последнего украинца, пытаясь убедить своих хозяев в том, что Украина еще не битая карта и не потерянные надежды американцев, заявил НСН генерал Липовой.
В случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН.
Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что «длительное, тяжелое и кровавое» наступление Украины не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий.
«Американские политики и эксперты ищут повод, чтобы оправдать вложенные в Украину средства в виде бесконечных траншей, вооружений, в том числе, запрещенных во всем мире Международной конвенцией. Это происходит все чаще и настойчивее, что говорит о том, что подходит время отчитываться о потраченных средствах. Кому-то же надо будет отвечать за это перед Конгрессом и американским народом», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у Зеленского просто нет выбора, кроме как продолжать воевать «до последнего украинца».
«Заявления Зеленского говорят о том, что ему больше деться некуда: если он вдруг скажет, что надо остановиться, заморозить или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения. Рано или поздно придется отчитываться перед украинским народом, вот он этот момент оттягивает до последнего. Он уже не стесняется заявлять, что они будут воевать до последнего украинца, пытаясь убедить своих хозяев в том, что они еще не битая карта и не потерянные надежды американцев. Зеленский вместе с главой ГУР Украины Кириллом Будановым именно поэтому призывают продолжать воевать, говоря, что они все успеют и все смогут», - отметил генерал.
Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом», передает «Радиоточка НСН».
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