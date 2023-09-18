Генерал Липовой: Если Зеленский остановит конфликт, его свои же разорвут

По его словам, у Зеленского просто нет выбора, кроме как продолжать воевать «до последнего украинца».

«Заявления Зеленского говорят о том, что ему больше деться некуда: если он вдруг скажет, что надо остановиться, заморозить или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения. Рано или поздно придется отчитываться перед украинским народом, вот он этот момент оттягивает до последнего. Он уже не стесняется заявлять, что они будут воевать до последнего украинца, пытаясь убедить своих хозяев в том, что они еще не битая карта и не потерянные надежды американцев. Зеленский вместе с главой ГУР Украины Кириллом Будановым именно поэтому призывают продолжать воевать, говоря, что они все успеют и все смогут», - отметил генерал.

Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом», передает «Радиоточка НСН».

