Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом»

Владимир Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом».

Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет.

«Это не кино со счастливым концом», - заключил он.

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Также Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части партнеров на Западе. По его словам, они утверждают, что всегда будут поддерживать Украину. «Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал президент. Он отметил, что украинским властям придется донести до своих граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение. Зеленский также указал, что морально готов к переходу, но будет обсуждать эту идею с народом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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