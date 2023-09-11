Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом»

Владимир Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом».

Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет.

«Это не кино со счастливым концом», - заключил он.