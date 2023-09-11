Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом»
Владимир Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом».
Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет.
«Это не кино со счастливым концом», - заключил он.
Также Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части партнеров на Западе. По его словам, они утверждают, что всегда будут поддерживать Украину. «Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал президент. Он отметил, что украинским властям придется донести до своих граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение. Зеленский также указал, что морально готов к переходу, но будет обсуждать эту идею с народом, передает «Радиоточка НСН».
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