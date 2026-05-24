Медведев: Киев ударами по детям вызвал жесткий ответ РФ
Киевский режим ударами по детям в Старобельском профессиональном колледже Луганского педагогического университета вызвал жесткий ответ России. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, надо «бить как сегодня и гораздо сильнее», так как «руины столичных символов деморализуют врага». Медведев заметил, что Киев добивался «массового прилета» по объектам, чтобы потом было проще просить деньги и оружие на Западе.
До этого генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью НСН заверил, что исполнители и заказчики теракта в колледже в ЛНР, который произошел в ночь на 22 мая, будут наказаны в ближайшие дни.
Ранее в Министерстве обороны России подтвердили удары ВС РФ 24 мая по целям на Украине «Орешником», аэробаллистическими ракетами «Искандер» и «Кинжал», а также крылатыми ракетами «Циркон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
