Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Сербии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что победу одерживает оппозиционный «Студенческий список», а лидер правящего блока Александр Вучич уже выступил с заявлением по итогам голосования.

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Российские представители участвовали в наблюдении за избирательным процессом как в составе многосторонних миссий, включая Межпарламентскую ассамблею СНГ, так и в двустороннем формате.

В МИД уточнили, что их выводы и оценки внимательно изучат.

Захарова подчеркнула, что Сербия — близкая и традиционно дружественная России страна с разветвленными политическими, экономическими, культурно-историческими и гуманитарными связями.

В Москве рассчитывают, что после формирования органов власти новое руководство сохранит накопленный позитивный ресурс и продолжит курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества. По словам дипломата, это отвечает «обоюдным коренным интересам».

Недавно политолог Олег Бондаренко объяснил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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