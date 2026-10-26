Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Сербии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что победу одерживает оппозиционный «Студенческий список», а лидер правящего блока Александр Вучич уже выступил с заявлением по итогам голосования.
Российские представители участвовали в наблюдении за избирательным процессом как в составе многосторонних миссий, включая Межпарламентскую ассамблею СНГ, так и в двустороннем формате.
В МИД уточнили, что их выводы и оценки внимательно изучат.
Захарова подчеркнула, что Сербия — близкая и традиционно дружественная России страна с разветвленными политическими, экономическими, культурно-историческими и гуманитарными связями.
В Москве рассчитывают, что после формирования органов власти новое руководство сохранит накопленный позитивный ресурс и продолжит курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества. По словам дипломата, это отвечает «обоюдным коренным интересам».
Недавно политолог Олег Бондаренко объяснил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции.
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