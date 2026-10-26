Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Сербии

Российские представители участвовали в наблюдении за избирательным процессом как в составе многосторонних миссий, включая Межпарламентскую ассамблею СНГ, так и в двустороннем формате.



В МИД уточнили, что их выводы и оценки внимательно изучат.



Захарова подчеркнула, что Сербия — близкая и традиционно дружественная России страна с разветвленными политическими, экономическими, культурно-историческими и гуманитарными связями.



В Москве рассчитывают, что после формирования органов власти новое руководство сохранит накопленный позитивный ресурс и продолжит курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества. По словам дипломата, это отвечает «обоюдным коренным интересам».



Недавно политолог Олег Бондаренко объяснил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции.

