Долина заявила, что дружба в шоу-бизнесе существует
26 октября 202620:27
Олег Цуриков
Александра Веснина
Лариса Долина заявила, что публика любит артиста любым, как бы он ни менялся.
Народная артистка России Лариса Долина заявила, что в шоу-бизнесе существует настоящая дружба, и восхитилась концертами Сергея Лазарева.
«Дружба в шоу‑бизнесе есть, хотя она не присутствует постоянно. У меня такое отношение: между мной и Филиппом (Киркоровым) не может быть никакой зависти — у каждого из нас свое место, каждый занял свою нишу. Я искренне радуюсь за коллег, которые так работают и делают такие шоу — это очень дорогого стоит. Например, сейчас смотрю в соцсетях видео с концертов Сергея Лазарева и радуюсь: у него уже пять аншлагов в Live Арене! Никто еще столько аншлагов там не давал. Публика все чувствует: она ощущает любовь артиста, видит, как человек с годами меняется и становится настоящим монстром на сцене. Сергей умеет завоевать зал — так же, как и Филипп. Если публика любит артиста, она любит его любым, как бы он ни менялся. Эта любовь не проходит — она навсегда», — сказала артистка на презентации клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли».
Ранее продюсер, юморист, телеведущий, музыкант Гарик Мартиросян в беседе со спецкором НСН заявил, что многолетний успех Филиппа Киркорова заключается в том, что артист чувствует время и оказывается на шаг впереди трендов.
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