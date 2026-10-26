В МИД России: Киев хочет создать зону радиационного заражения
В МИД Российской Федерации сообщили, что Украина усилила удары по Запорожской АЭС и Энергодару, где живут сотрудники станции и их близкие. По мнению ведомства, целью этих атак является создание безжизненной зоны радиационного заражения в регионе.
В министерстве объяснили, что в начале недели мишенями ВСУ были сугубо гражданские объекты — художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС. Не имея возможности бить непосредственно по ЗАЭС, Киев пытается дестабилизировать работу путем запугивания сотрудников, уточнили в ведомстве.
Также там указали на сдержанную реакцию международных структур, в первую очередь МАГАТЭ. Оно до сих пор не указало прямо на Украину как на виновную сторону.
В МИД предупредили, что такое поведение может закончиться катастрофой. РФ, со своей стороны, регулярно доводит информацию о ситуации до мировой общественности и принимает меры для защиты ЗАЭС, ее работников и жителей Энергодара.
Ранее рассказывали, что МАГАТЭ согласовывает локальные перемирия для ремонта линий электроснабжения атомного объекта.
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