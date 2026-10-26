Доходы депутатов Госдумы нового IX созыва составили почти 25 млрд рублей
Совокупный доход депутатов Госдумы нового созыва за 2025-й составил 24,9 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» по итогам анализа деклараций, опубликованных летом на сайтах ЦИК и региональных избиркомов.
Парламентарии задекларировали в том числе участки на 805 гектаров. В документах есть сведения и о банковских счетах, недвижимости, транспорте и ценных бумагах.
В подсчетах не учли семерых парламентариев, избранных по одномандатным округам, — шесть представителей «Единой России» и одного самовыдвиженца. Их декларации отсутствовали в открытом доступе или разместили некорректно.
В следующем году на работу Госдумы из федерального бюджета хотят потратить 16,6 млрд рублей. Это примерно на миллиард меньше, чем в 2026-м. Больше половины суммы, 11,2 млрд, пойдет на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов.
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