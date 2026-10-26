ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличных

Речь идет об операциях от 5 млн рублей разово или суммарно за месяц для физлиц, а также юрлиц и ИП независимо от суммы, если они нехарактерны для них.



Банкам рекомендуют до конкретных решений определять финансовое положение клиента и источники происхождения денег, получать документальное подтверждение и проверять соответствие операций заявленным целям.



Если документы не предоставили, они недостаточны или у учреждения возникли сомнения в их достоверности, советуют рассматривать вопрос о квалификации операций как подозрительных и о повышении уровня риска.



Также в документе есть примерные перечни подтверждающих бумаг: для физлиц — справки о доходах, декларации, договоры займа и дарения, свидетельства о наследстве, информация о продаже имущества. Для юрлиц — налоговая отчетность, внешнеторговые договоры и кассовые сведения.



В ЦБ уточнили, что рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов и не касаются интересов добросовестных граждан.

