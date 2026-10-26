ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличных
ЦБ выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников средств при операциях клиентов с крупными суммами наличных. Документ должен помочь своевременно находить подозрительные операции. Информация появилась на сайте ведомства.
Речь идет об операциях от 5 млн рублей разово или суммарно за месяц для физлиц, а также юрлиц и ИП независимо от суммы, если они нехарактерны для них.
Банкам рекомендуют до конкретных решений определять финансовое положение клиента и источники происхождения денег, получать документальное подтверждение и проверять соответствие операций заявленным целям.
Если документы не предоставили, они недостаточны или у учреждения возникли сомнения в их достоверности, советуют рассматривать вопрос о квалификации операций как подозрительных и о повышении уровня риска.
Также в документе есть примерные перечни подтверждающих бумаг: для физлиц — справки о доходах, декларации, договоры займа и дарения, свидетельства о наследстве, информация о продаже имущества. Для юрлиц — налоговая отчетность, внешнеторговые договоры и кассовые сведения.
В ЦБ уточнили, что рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов и не касаются интересов добросовестных граждан.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличных
- Захарова прокомментировала результаты парламентских выборов в Сербии
- СМИ: Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться
- МИД: РФ обсуждает безопасность поставок зерна через Черное море
- Нишевое направление: В РСТ оценили перспективы отдыха в Алжире
- Разгрузочный поднос: Диетолог напугала последствиями частого употребления фастфуда
- Захарова иронично прокомментировала идею Трасс о миссии на Марс
- Киркоров заявил, что его прайм-эра длится уже 40 лет
- Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ
- Небензя: С 2022 года из-за атак ВСУ погибли 313 детей