ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличных

ЦБ выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников средств при операциях клиентов с крупными суммами наличных. Документ должен помочь своевременно находить подозрительные операции. Информация появилась на сайте ведомства.

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Речь идет об операциях от 5 млн рублей разово или суммарно за месяц для физлиц, а также юрлиц и ИП независимо от суммы, если они нехарактерны для них.

Банкам рекомендуют до конкретных решений определять финансовое положение клиента и источники происхождения денег, получать документальное подтверждение и проверять соответствие операций заявленным целям.

Если документы не предоставили, они недостаточны или у учреждения возникли сомнения в их достоверности, советуют рассматривать вопрос о квалификации операций как подозрительных и о повышении уровня риска.

Также в документе есть примерные перечни подтверждающих бумаг: для физлиц — справки о доходах, декларации, договоры займа и дарения, свидетельства о наследстве, информация о продаже имущества. Для юрлиц — налоговая отчетность, внешнеторговые договоры и кассовые сведения.

В ЦБ уточнили, что рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов и не касаются интересов добросовестных граждан.

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ФОТО: ТАСС
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