Двое или четверо. Кто решит конфликт в Донбассе за полгода?

Цель продвинуться вперёд в урегулировании конфликта в Донбассе за полгода поставил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет РИА Новости. По его словам, не имеет значения, какими путями будет достигаться намеченное, важно соблюсти поставленные сроки.

«Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска (минских соглашений — прим. НСН). Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — заявил новый министр иностранных дел.

Если идею введения «голубых касок» в Донбасс уже почти оставили в прошлом, обсуждение возобновления «нормандского формата», предусмотренного минскими соглашениями, в самом разгаре. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, встреча сторон по вопросу урегулирования конфликта может состояться уже в сентябре в Париже.

Однако на Украине не возлагают больших надежд на встречу нормандской четвёрки. Так, в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко заявил, что сдвинуть с мёртвой точки конфликт может только двустороннее общение российского и украинского лидеров. Что касается минских договорённостей, они не выгодны Украине.