Двое или четверо. Кто решит конфликт в Донбассе за полгода?
Эксперты оценили в эфире НСН механизмы по замирению Донбасса.
Цель продвинуться вперёд в урегулировании конфликта в Донбассе за полгода поставил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет РИА Новости. По его словам, не имеет значения, какими путями будет достигаться намеченное, важно соблюсти поставленные сроки.
«Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска (минских соглашений — прим. НСН). Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — заявил новый министр иностранных дел.
Если идею введения «голубых касок» в Донбасс уже почти оставили в прошлом, обсуждение возобновления «нормандского формата», предусмотренного минскими соглашениями, в самом разгаре. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, встреча сторон по вопросу урегулирования конфликта может состояться уже в сентябре в Париже.
Однако на Украине не возлагают больших надежд на встречу нормандской четвёрки. Так, в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко заявил, что сдвинуть с мёртвой точки конфликт может только двустороннее общение российского и украинского лидеров. Что касается минских договорённостей, они не выгодны Украине.
«Оно [возвращение формата] фактически никак не повлияет на ситуацию, потому что то, что они встречаются и договариваются, не реализуется в практическую политику. Они ограничиваются общими словами, а также, что надо выполнять Минское соглашение. Минское соглашение Украине очень невыгодно выполнять. Это фактически надо предоставить автономию Донбассу, произвести действия, чтобы не преследовать сепаратистов и так далее. Это Украине не выгодно. Здесь надо больше надежд положить на контакты между Путиным и Зеленским. Они уже привели к тому, что стоит проблема обмена заложниками, и могут быть другие шаги. Это фактически реализуется стратегия Германии, чтобы были прямые переговоры между Украиной и Россией», — отметил украинский политолог.
Выход в прямом общении двух лидеров видят и на Западе. Провести переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским призвала канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита G7 во французском Биаррице. Встреча встречей, но главное — действия, напомнил в ответ на это в эфире НСН бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Необходимы чёткие действия, которые, к слову, прописаны в тех самых минских соглашениях, так невыгодных Украине.
«Встреча ради встречи никому не нужна. Нужны конкретные действия. Среди них — обмен пленными, подписание давно принятого закона об амнистии. В минских соглашениях сказано — подписать закон. Он так и не подписан. Закон об особом статусе Донбасса. И поскольку таких действий нет. И все в ожидании, что новый парламент может начать эту работу. Но пока идут только заявления, и то противоречивые. У минских соглашений есть международный статус. И там пошагово расписано, что надо делать. Особый статус, амнистия, выборы, граница под контроль Киева. Но минские соглашения украинская сторона выполнять не собирается», — напомнил Олейник.
Стоит отметить, что как минимум один пункт минских соглашений стороны реализовывать начали. В ночь на 30 августа Украина и Россиян начали обмен пленными, по сообщениям нового генпрокурора Украины. Официального подтверждения пока нет, но по предварительным данным, в Киев вылетели украинские моряки, Олег Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб и другие пленные. О том, в чём особенность процедуры обмена, читайте в материале НСН.
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