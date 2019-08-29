На Украине не верят в нормандский формат

«Оно фактически никак не повлияет на ситуацию, потому что то, что они встречаются и договариваются, не реализуется в практическую политику. Они ограничиваются общими словами, а также, что надо выполнять Минское соглашение. Минское соглашение Украине очень невыгодно выполнять. Это фактически надо предоставить автономию Донбассу, произвести действия, чтобы не преследовать сепаратистов и так далее. Это Украине не выгодно. Здесь надо больше надежд положить на контакты между Путиным и Зеленским. Они уже привели к тому, что стоит проблема обмена заложниками и могут быть другие шаги. Это фактически реализуется стратегия Германии, чтобы были прямые переговоры между Украиной и Россией», —отметил украинский политолог.

Напомним, что первая встреча глав Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата» состоялась 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция). А самыми продолжительными стали переговоры 11 — 12 февраля 2015 года в Минске, в ходе которых был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

