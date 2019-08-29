На Украине не верят в нормандский формат
Украинский политолог заявил в эфире НСН, что новая встреча «нормандской четверки» не повлияет на конфликт в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате и ситуацию на Донбассе, сообщили в пресс-службе немецкого правительства. Отмечается, что лидеры двух государств выразили готовность к проведению встречи «нормандской четверки», в которую также входят Франция и Россия. Ранее президент Франции Эммануэль Макро анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре, а Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.
Но возвращение нормандского формата вряд ли поможет положить конец войне на востоке Украины, заявил в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко (слушайте аудио).
«Оно фактически никак не повлияет на ситуацию, потому что то, что они встречаются и договариваются, не реализуется в практическую политику. Они ограничиваются общими словами, а также, что надо выполнять Минское соглашение. Минское соглашение Украине очень невыгодно выполнять. Это фактически надо предоставить автономию Донбассу, произвести действия, чтобы не преследовать сепаратистов и так далее. Это Украине не выгодно. Здесь надо больше надежд положить на контакты между Путиным и Зеленским. Они уже привели к тому, что стоит проблема обмена заложниками и могут быть другие шаги. Это фактически реализуется стратегия Германии, чтобы были прямые переговоры между Украиной и Россией», —отметил украинский политолог.
Напомним, что первая встреча глав Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата» состоялась 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция). А самыми продолжительными стали переговоры 11 — 12 февраля 2015 года в Минске, в ходе которых был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
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