Время покажет. Путин и Макрон наметили выход из донбасского тупика

Кроме того, по его словам, на встрече Путина с Макроном наметились конкретные шаги, которые необходимо предпринять для вывода из тупика донбасского конфликта. Реализация их, по его мнению, во многом будет зависеть от линии поведения нового руководства Украины.

«Речь шла о таких вопросах, как прекращение эпизодических обстрелов, свёртывании военного противостояния, возможном обмене задержанными, которых называют военнопленными. Для Макрона важно, он это подчеркнул, и Путин это тоже выделил, запустить политический процесс. Это важно — легитимировать ту ситуацию, которая сложилась на юго-востоке Украины. Я думаю, что тут какие-то шаги были предусмотрены, а как они будет осуществлены, покажет ближайшее время. Главное, что подчёркивали обе стороны, надо посмотреть, насколько новое украинское руководство по-новому подходит к ситуации, которая при господине Порошенко зашла в тупик», — заметил собеседник НСН.

Что касается отношений России и Франции, которые также обсуждались на переговорах, они, как и прежде, базируются на отстаивании своих интересов обеими сторонами при сохранении возможности компромисса, добавил Рубинский. Это выразилось на переговорах во взаимных оценках внутриполитических вопросов, в которых каждый остался при своём.

Добавим, в ходе совместной пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что уверен в европейском будущем России. В Совете Федерации РФ оценили эти слова и назвали «прозрением Европы». Как рассказал в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, есть шанс, что французский президент поделится новыми взглядами на роль России в мировой политике с коллегами на саммите G7.

