Время покажет. Путин и Макрон наметили выход из донбасского тупика
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН подвёл в эфире НСН итоги встречи лидеров двух государств.
19 августа завершились переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров прошла в летней резиденции президента Франции — форте де Брегансон. Основные тезисы были высказаны на совместной пресс-конференции, которая вопреки традиции открыла, а не завершила встречу политиков.
Первой и заглавной темой переговоров стал украинский вопрос. Именно он послужил отправной точкой к ухудшению отношений России и Европы, в том числе, выраженном в исключении РФ из G7, ближайшая встреча которой состоится с 24 по 26 августа во Франции, напомнил в эфире НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, накануне этого события и в преддверии новой встречи «нормандской четвёрки» сторонам было важно совершить обмен мнениями. Тем более, Францию вскоре ожидает ведущая роль миротворца в урегулировании конфликта.
«Обе стороны обменялись мнениями относительно намерений нового украинского руководства, которые были доведены до сведения и президента Макрона, и канцлера ФРГ Меркель с тем, чтобы вернуться к “нормандскому формату”, альтернативы которому, как подчеркнул президент Путин, нет. В ближайшее время встретятся политические советники в этом формате, а затем не исключена и встреча на высшем уровне. Тем более, в Германии Ангела Меркель вскоре сходит с политической сцены, и на Францию, которая была инициатором этого формата, возлагается особая ответственность», — отметил Рубинский.
Кроме того, по его словам, на встрече Путина с Макроном наметились конкретные шаги, которые необходимо предпринять для вывода из тупика донбасского конфликта. Реализация их, по его мнению, во многом будет зависеть от линии поведения нового руководства Украины.
«Речь шла о таких вопросах, как прекращение эпизодических обстрелов, свёртывании военного противостояния, возможном обмене задержанными, которых называют военнопленными. Для Макрона важно, он это подчеркнул, и Путин это тоже выделил, запустить политический процесс. Это важно — легитимировать ту ситуацию, которая сложилась на юго-востоке Украины. Я думаю, что тут какие-то шаги были предусмотрены, а как они будет осуществлены, покажет ближайшее время. Главное, что подчёркивали обе стороны, надо посмотреть, насколько новое украинское руководство по-новому подходит к ситуации, которая при господине Порошенко зашла в тупик», — заметил собеседник НСН.
Что касается отношений России и Франции, которые также обсуждались на переговорах, они, как и прежде, базируются на отстаивании своих интересов обеими сторонами при сохранении возможности компромисса, добавил Рубинский. Это выразилось на переговорах во взаимных оценках внутриполитических вопросов, в которых каждый остался при своём.
Добавим, в ходе совместной пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что уверен в европейском будущем России. В Совете Федерации РФ оценили эти слова и назвали «прозрением Европы». Как рассказал в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, есть шанс, что французский президент поделится новыми взглядами на роль России в мировой политике с коллегами на саммите G7.
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