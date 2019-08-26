Экс-депутат Верховной рады рассказал, что мешает переговорам Путина и Зеленского

«Встреча ради встречи никому не нужна. Нужны конкретные действия. Среди них – обмен пленными, подписание давно принятого закона об амнистии. В минских соглашениях сказано – подписать закон. Он так и не подписан. Закон об особом статусе Донбасса. И поскольку таких действий нет. И все в ожидании, что новый парламент может начать эту работу. Но пока идут только заявления, и то противоречивые. У минских соглашений есть международный статус. И там пошагово расписано, что надо делать. Особый статус, амнистия, выборы, граница под контроль Киева. Но минские соглашения украинская сторона выполнять не собирается», - отметил он.

Ранее Владимир Олейник объяснил НСН, почему Евросоюз и НАТО не заинтересованы в том, чтобы Украина стала новым членом этих организаций.

