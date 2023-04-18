СМИ: утечка данных из Пентагона – мощный удар по ВСУ перед наступлением

Утечка секретных данных Министерства обороны США стала серьезным ударом по боеспособности украинской армии, сообщает The Australian.

СМИ заявили, что обвиняемый в утечках документов Пентагона может получить 15 лет тюрьмы

Кроме того, нанесен мощный урон доверию к Вашингтону. Отмечается, что в документах указано, что именно предоставляют западные страны каждой бригаде в виде военной техники и оружия. Также в открытый доступ попали описания слабых мест украинской системы противовоздушной обороны, которая может быть подавлена уже в следующем месяце.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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