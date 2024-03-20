Дроны и ракеты: ВСУ вновь атаковали российские регионы, жители покидают дома
Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников – над Белгородской и Саратовской областями. Накануне вечером были сбиты также ракеты ВСУ.
Киев вновь пытается атаковать российские территории беспилотниками. «Прилеты» зафиксированы сразу в нескольких регионах.
Так, мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Позднее об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин.
«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», - написал он в 5:20 по московскому времени.
АТАКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
По данным Telegram-канала Shot, жители услышали от двух до четырех звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».
Ночью над Саратовской областью сбили четыре дрона, еще один — над Белгородской, сообщило Минобороны.
Накануне вечером об атаках ВСУ сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что дежурными средствами ПВО была уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса «Patriot» уничтожена над территорией Белгородской области. Уточняется, что попытка была пресечена примерно 22.30 по московскому времени.
Губернатор Старовойт сообщил, что обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города после работы средств ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены несколько крыш.
В тот же вечер российские ПВО уничтожили десять реактивных снарядов и одну ракету комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области. Об этом также сообщили Минобороны.
Интенсивность обстрелов украинской стороной возросла с начала марта, также Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак диверсантов возле приграничных сел.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» сообщил, что в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали еще 98. Кроме того, по словам Гладкова, из региона вывезут порядка девяти тысяч детей из-за участившихся обстрелов с украинской стороны.
ВРЕМЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Так, детей вывезут из Шебекинского округа, Грайворонского и Белгородского районов, а также из самого Белгорода. Уже 22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край.
С 20 марта в приграничных районах Белгородской области будут введены ограничения на въезд, на постах будут стоять силовики. В некоторых селах с 21 марта начнут выдачу продуктовых наборов из-за перебоев в работе магазинов.
Гладков сообщил, что в обстреливаемых районах остается много жителей, что недопустимо.
«Дорогие друзья, убедительно прошу вас прислушаться к нашим доводам, пойти на встречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность и сохранность имущества, которое вы оставляете»,- обратился он.
При этом в офисе украинского президента Владимира Зеленского и не скрывают, что хотят с еще большей интенсивностью атаковать российские регионы. Необходимо совершать еще больше атак на российское приграничье, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Вот когда они дома будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут думать немного иначе», - сказал он.
САНИТАРНАЯ ЗОНА
Подобная риторика Киева заставляет российские власти готовиться к более радикальным мерам для защиты границы. В России вновь заговорили о создании санитарной зоны на Украине после участившихся обстрелов. Действующий глава государства Владимир Путин затронул эту тему, отвечая на вопрос о присоединении к России Харьковской области.
«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», - сказал он в ходе пресс-конференции в своем избирательном штабе.
Военные эксперты и аналитики рассказали, как в сложившейся ситуации может выглядеть этот «коридор безопасности». Так, санитарная зона на Украине сегодня должна формироваться с учетом артиллерийских установок с дальностью поражения до 70 километров, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
При создании «санитарной зоны» на Украине следует учитывать, что в зоне СВО действуют ракетные установки с дальностью поражения до 500 километров, добавил в беседе с НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
В этой связи в подобную зону может войти не только Харьков, но и Днепропетровск (Днепр), Одесса и Николаев, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Санитарная зона, которая обеспечит безопасность территории Российской Федерации – 400 километров. Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты. Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок. Мы должны взять эту территорию под контроль, отодвинуть войска», - рассказал он.
Со своей стороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью SHOT пояснил, что в санитарной зоне на границе могут быть жилые дома, которые будут в безопасности.
«Это не зона отчуждения, где никого нет. Это санитарная зона, где все контролирует армия РФ», - добавил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: В Курске упали обломки сбитой ракеты С-200
- СМИ: Актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска
- ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Саратовской областями
- Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
- Губернатор Бусаргин заявил об уничтожении беспилотников над Энгельсом
- Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничные территории России
- Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России
- Вильфанд: Температура на планете восемь месяцев превышает норму
- СМИ: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов
- Трамп: Путин человек, с которым можно вести переговоры по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru