Дроны и ракеты: ВСУ вновь атаковали российские регионы, жители покидают дома

Накануне вечером об атаках ВСУ сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что дежурными средствами ПВО была уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса «Patriot» уничтожена над территорией Белгородской области. Уточняется, что попытка была пресечена примерно 22.30 по московскому времени.

Губернатор Старовойт сообщил, что обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города после работы средств ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены несколько крыш.

В тот же вечер российские ПВО уничтожили десять реактивных снарядов и одну ракету комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области. Об этом также сообщили Минобороны.

Интенсивность обстрелов украинской стороной возросла с начала марта, также Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак диверсантов возле приграничных сел.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» сообщил, что в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали еще 98. Кроме того, по словам Гладкова, из региона вывезут порядка девяти тысяч детей из-за участившихся обстрелов с украинской стороны.

ВРЕМЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Так, детей вывезут из Шебекинского округа, Грайворонского и Белгородского районов, а также из самого Белгорода. Уже 22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край.

С 20 марта в приграничных районах Белгородской области будут введены ограничения на въезд, на постах будут стоять силовики. В некоторых селах с 21 марта начнут выдачу продуктовых наборов из-за перебоев в работе магазинов.

Гладков сообщил, что в обстреливаемых районах остается много жителей, что недопустимо.