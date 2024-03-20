В офисе Зеленского захотели расширения атак на российское приграничье
Необходимо совершать еще больше атак на российское приграничье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
Он заявил, что ему бы хотелось, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, «для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии».
Политик также выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.
Ранее Путин в своем избирательном штабе во время пресс-конференции не исключил, что на территории Украины будет создана «санитарная зона». Он сослался на происходящие «трагические события», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru