В офисе Зеленского захотели расширения атак на российское приграничье

Он заявил, что ему бы хотелось, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий РФ, «для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии».

Политик также выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Ранее Путин в своем избирательном штабе во время пресс-конференции не исключил, что на территории Украины будет создана «санитарная зона». Он сослался на происходящие «трагические события», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

