Добронравов надеется на реанимацию съёмок «Сватов» после победы Зеленского

Не имевший до сего дня политического опыта Зеленский запомнился широкой аудитории в первую очередь яркими выступлениями в КВН, позже скетчами в программе «Вечерний квартал», а также блестящей продюсерской работой над сериалом «Сваты», который, к слову, пользуется успехом, как на Украине, так и в России. В 2017 году съёмки седьмого сезона полюбившейся зрителям комедии были приостановлены. Проходили они из-за сложных российско - украинских отношений в Белоруссии.

Актёр Фёдор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале, в эфире НСН выразил надежду, что с приходом к власти Зеленского работа над седьмым сезоном всё-таки будет продолжена.

«Я надеюсь все эти годы, что съёмки продолжатся. Мне больше ничего не остаётся, кроме как надеяться. Надежда есть», — признался актёр.

Однако понять, хватит ли у новоявленного политика времени на проблемы культуры и «Сватов» в частности, остаётся только догадываться. Артист не смог помочь НСН информацией.

«Откуда я знаю, [будет ли у него время], родненькие? Задавайте эти вопросы ему», — аккуратно завершил беседу Добронравов.