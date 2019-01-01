Украина

Добронравов надеется на реанимацию съёмок «Сватов» после победы Зеленского

22 апреля19:10

Актёр сериала признался НСН, что ждёт положительного решения по съёмкам уже не первый год. 

Выборы президента завершились на Украине. С превосходством почти в три раза одержал победу во втором туре актёр, сценарист и комик Владимир Зеленский. По итогам обработки 99% протоколов, за него отдали голоса 73,21% избирателей. Его противнику Петру Порошенко досталось 24,46% поддержки.

Добронравов отказался комментировать обращение Зеленского к СБУ

Не имевший до сего дня политического опыта Зеленский запомнился широкой аудитории в первую очередь яркими выступлениями в КВН, позже скетчами в программе «Вечерний квартал», а также блестящей продюсерской работой над сериалом «Сваты», который, к слову, пользуется успехом, как на Украине, так и в России. В 2017 году съёмки седьмого сезона полюбившейся зрителям комедии были приостановлены. Проходили они из-за сложных российско - украинских отношений в Белоруссии.

Актёр Фёдор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале, в эфире НСН выразил надежду, что с приходом к власти Зеленского работа над седьмым сезоном всё-таки будет продолжена.

«Я надеюсь все эти годы, что съёмки продолжатся. Мне больше ничего не остаётся, кроме как надеяться. Надежда есть», — признался актёр.

Однако понять, хватит ли у новоявленного политика времени на проблемы культуры и «Сватов» в частности, остаётся только догадываться. Артист не смог помочь НСН информацией.

«Откуда я знаю, [будет ли у него время], родненькие? Задавайте эти вопросы ему», — аккуратно завершил беседу Добронравов.

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Добавим, что именно с этим детищем четырёх творческих компаний, в том числе и студии «Квартал 95», было связано одно из первых обращений Зеленского к представителям власти Украины. Так, в ноябре 2017 года в стране заявили о запрете к показу сериала: причиной послужило якобы незаконное посещение Крыма Фёдором Добронравовым. СБУ закрыла артисту въезд в страну и выступила против показа комедийного телефильма. Зеленский в ответ разразился тирадой в защиту сериала и его зрителей, указав СБУ, что миллионы украинцев ждут выхода серий, и именно на их налоги снимается картина. Что касается запрета Добронравову посещать Украину, он отметил — если нарушил закон, обязан исполнять предписание спецслужб. Однако никакой связи между поведением актёра и судьбой сериала он не увидел. Сам же Добронравов тогда в интервью НСН признался, что лет пять как не посещал Крым.

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ФОТО: Фёдор Добронравов // Кадр из сериала «Сваты»/ flickr.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКиноУкраинаКультураСериал

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