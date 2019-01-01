С сайта «Миротворец» убрали информацию о супруге Владимира Зеленского
На утро воскресенья, 21 апреля, данные о супруге кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елене отсутствуют на украинском сайте «Миротворец».
Ранее информация о Елене Зеленской была внесена в базу данных «Миротворца» в качестве «информатора незаконных вооруженных формирований».
Напомним, сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которые называются «изменниками родины». Помимо этого, в базу данных сайта внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. Добавим, «Миротворец» не является официальным ресурсом.
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Сайт «Миротворец»
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