Судьба сибирского монаха-старовера из США может оказаться среди тем обсуждения в рамках переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Такого поворота событий в беседе с НСН не исключил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Трехсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР впервые пройдёт в трехстороннем формате на полях саммита АТЭС 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Уголовное дело возбудили в отношении четырёх членов общины старообрядцев в Красноярском крае. Им вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесённых в Красную книгу. По версии следствия, монахи выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 млн рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы и многомиллионные штрафы. Среди арестованных монахов – гражданин США, уроженец штата Орегон, старообрядец Стефан Касачев, поживающий в сибирской общине с 2013 года. Срок действия его американского паспорта давно истёк.

Трунов, представляющий интересы гражданина США, сообщил НСН, что вся эта запутанная история с американским гражданином без документов, задержанным в сибирской тайге за браконьерство, находится на контроле не только в посольстве США в Москве, но и на самом высшем уровне в Вашингтоне.



«Представители американского посольства в Москве направили обращение к (президенту США – прим. НСН) Дональду Трампу в Белый дом. Оттуда оно спустилось в обратно посольство. Но у нас, как известно, посла США нет и посольство выполняет свои функции в усечённом виде. Тем не менее, родственники оплатили пошлину за изготовление Стефану нового паспорта вместо просроченного. Представители дипмиссии направили запрос на посещение обвиняемого в следственном изоляторе. Но из Министерства иностранных дел Российской Федерации им пришел отказ в разрешении на поездку в Красноярск на этой неделе. Теперь вся эта история снова находится в подвешенном состоянии и снова вернулась на согласование в Вашингтон. Может быть, этот вопрос будет поднят во время предстоящей встречи нашего президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и китайским председателем Си Цзиньпином», - не исключил Трунов.