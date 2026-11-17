Осетрина на высшем уровне: Дело монаха-браконьера из США «всплывет» на встрече Путина и Трампа
Арест американского монаха-старовера за браконьерство в Красноярском крае может стать предметом обсуждения на встрече президентов России и США, заявил НСН Игорь Трунов.
Судьба сибирского монаха-старовера из США может оказаться среди тем обсуждения в рамках переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Такого поворота событий в беседе с НСН не исключил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Трехсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР впервые пройдёт в трехстороннем формате на полях саммита АТЭС 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Уголовное дело возбудили в отношении четырёх членов общины старообрядцев в Красноярском крае. Им вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесённых в Красную книгу. По версии следствия, монахи выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 млн рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы и многомиллионные штрафы. Среди арестованных монахов – гражданин США, уроженец штата Орегон, старообрядец Стефан Касачев, поживающий в сибирской общине с 2013 года. Срок действия его американского паспорта давно истёк.
Трунов, представляющий интересы гражданина США, сообщил НСН, что вся эта запутанная история с американским гражданином без документов, задержанным в сибирской тайге за браконьерство, находится на контроле не только в посольстве США в Москве, но и на самом высшем уровне в Вашингтоне.
«Представители американского посольства в Москве направили обращение к (президенту США – прим. НСН) Дональду Трампу в Белый дом. Оттуда оно спустилось в обратно посольство. Но у нас, как известно, посла США нет и посольство выполняет свои функции в усечённом виде. Тем не менее, родственники оплатили пошлину за изготовление Стефану нового паспорта вместо просроченного. Представители дипмиссии направили запрос на посещение обвиняемого в следственном изоляторе. Но из Министерства иностранных дел Российской Федерации им пришел отказ в разрешении на поездку в Красноярск на этой неделе. Теперь вся эта история снова находится в подвешенном состоянии и снова вернулась на согласование в Вашингтон. Может быть, этот вопрос будет поднят во время предстоящей встречи нашего президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и китайским председателем Си Цзиньпином», - не исключил Трунов.
Помимо этого Трунов заявил, что, как и обещал, обратился в Верховный Суд с просьбой разобраться в некоторых нюансах этого дела.
«Я направил в Верховный Суд административно исковое заявление с требованием признать недействующей норму постановления Правительства РФ № 1322, устанавливающую таксу в 481 тысячу 368 рублей за одного осетра независимо от его возраста, размера и веса. Обвиняемых старообрядцев, которые проживают в изолированном таёжном скиту Красноярского края, отличает дистанцирование от общества и государства и тем более от документооборота и электричества, связывающего с "антихристовым" миром. Столетиями они живут в глухой тайге, сохраняя преемственность русской церковной традиции дораскольного монашества. Они соблюдают жесткую диету, не едят мясо, употребляют рыбу, яйца и дикоросы. Представьте, что у них на постные дни приходится 219 дней в году. И вот такие оригинальные люди попались при поимке рыбы. Защита ставит принципиальный вопрос: какими научными и экономическими расчётами обоснована такая такса? Где заканчивается оценка вреда и начинается наказание? Природу губит не ловля для пропитания коренными жителями, а безнаказанное промышленное загрязнение», - считает Трунов.
Ранее представитель родственников монаха-старообрядца, гражданина США Стефана Касачева и общины главного центра старообрядцев (город Вудберн, штат Орегон, США) Денис Гановичев рассказал в пресс-центре НСН, почему старообрядцы не могут купить рыбу.
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