Спецпосланник Евросоюза по санкциям О'Салливан объявил об уходе с поста
Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан объявил, что покидает свой пост. Об этом сообщил телеканал RTE.
По словам чиновника, отвечавшего за контроль над соблюдением европейских санкций против российских товаров, он занимал данную должность четыре года.
«Думаю, что пришло время кому-то новому занять это место», - сказал О'Салливан.
Еврокомиссия в настоящее время уже начала поиски нового кандидата на этот пост.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что как бы ни развивались мирные переговоры по Украине, санкции против Москвы останутся в силе и усилятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Останина призвала чиновников не редактировать Пушкина и других классиков
- Затянется на годы: Кто победит в споре за картину Ван Гога «Цветущий Каштан»
- Умер олимпийский чемпион по хоккею Юрий Ляпкин
- Фиктивный студент: Мигрантам призвали ужесточить поступление в вузы
- Спецпосланник Евросоюза по санкциям О'Салливан объявил об уходе с поста
- Мода на трезвость: Как российская молодежь отказалась от алкоголя
- СМИ: Обыски прошли в театре «Ленком Марка Захарова»
- Депутат Останина раскрыла, как бороться с серым рынком алкоголя
- Усмана Нурмагомедова освободили из-под стражи в ОАЭ
- «Аплодировали все!»: Госдума отказалась от онлайн-продажи российского вина