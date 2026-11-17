По словам чиновника, отвечавшего за контроль над соблюдением европейских санкций против российских товаров, он занимал данную должность четыре года.

«Думаю, что пришло время кому-то новому занять это место», - сказал О'Салливан.

Еврокомиссия в настоящее время уже начала поиски нового кандидата на этот пост.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что как бы ни развивались мирные переговоры по Украине, санкции против Москвы останутся в силе и усилятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

