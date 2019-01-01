Киевский политолог предсказал конец культа Бандеры после победы Зеленского

Глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка заявил о том, что покидает свой пост. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания, передает «112 Украина». Львовская область — единственная в стране, поддержавшая действующего лидера Петра Порошенко на президентских выборах, там свои голоса за него отдали 63,76% избирателей.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал в эфире НСН такой шаг Олега Синютки логичным.

«Логично, что Синютка сразу (после поражения Петра Порошенко на выборах — НСН) принял такое решение. Произошел перекос. Думаю, это хорошо. Львовская область и Львов остались в одиночестве. Это означает, что был допущен колоссальный перекос. Они стали изоляционистами. Маленькое число верхушечных людей за эти пять лет стали очень богатыми, с миллиардными активами благодаря Порошенко. Теперь произойдет выравнивание, потому что нужен баланс, нельзя впадать в крайности», — считает политолог.

Соскин выразил надежду на то, что победивший на выборах президента Владимир Зеленский сможет вывести Украину из всевозможных крайностей. Речь идет, в том числе о националистической идеологии.

«Надеюсь, что Зеленский выйдет из крайностей. Для этого нужно поменять кадровую политику и убрать вот этих людей, которые якобы говорят, что они ультранационалисты, бандеровцы, что они защищают украинские ценности, а на самом деле под этим видом просто тырят деньги. Думаю, в ближайшее время уберут Порубия (председатель Верховной Рады — НСН)», — отметил он.

По мнению собеседника НСН, Степан Бандера — герой для многих украинцев, однако крайне опасно создавать из этого персонажа культ.