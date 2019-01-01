Украина

Киевский политолог предсказал конец культа Бандеры после победы Зеленского

22 апреля17:20
Ольга Дворянова

Бывший советник президента Леонида Кучмы рассказал НСН, как изменится Украина после смены руководства страны.


Глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка заявил о том, что покидает свой пост. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания, передает «112 Украина». Львовская область — единственная в стране, поддержавшая действующего лидера Петра Порошенко на президентских выборах, там свои голоса за него отдали 63,76% избирателей.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал в эфире НСН такой шаг Олега Синютки логичным.

«Логично, что Синютка сразу (после поражения Петра Порошенко на выборах — НСН) принял такое решение. Произошел перекос. Думаю, это хорошо. Львовская область и Львов остались в одиночестве. Это означает, что был допущен колоссальный перекос. Они стали изоляционистами. Маленькое число верхушечных людей за эти пять лет стали очень богатыми, с миллиардными активами благодаря Порошенко. Теперь произойдет выравнивание, потому что нужен баланс, нельзя впадать в крайности», — считает политолог.

Соскин выразил надежду на то, что победивший на выборах президента Владимир Зеленский сможет вывести Украину из всевозможных крайностей. Речь идет, в том числе о националистической идеологии.  

«Надеюсь, что Зеленский выйдет из крайностей. Для этого нужно поменять кадровую политику и убрать вот этих людей, которые якобы говорят, что они ультранационалисты, бандеровцы, что они защищают украинские ценности, а на самом деле под этим видом просто тырят деньги. Думаю, в ближайшее время уберут Порубия (председатель Верховной Рады — НСН)», — отметил он.

По мнению собеседника НСН, Степан Бандера — герой для многих украинцев, однако крайне опасно создавать из этого персонажа культ.  

Победа Зеленского стала провалом Меркель

«Бандера для миллионов украинцев является очень серьезным лидером, он был убит НКВД. Его братьев замучили в концлагерях гитлеровцы. Поэтому он является героем для Украины. Другое дело, что нельзя его возводить в культ личности, позиция должна быть взвешенная, — продолжил Соскин. — И Шухевич, и Бандера, и Петлюра, и Махно будут записаны в пантеоне Украины, их имена оттуда никто не вырежет. При этом на юге, на востоке есть другие лидеры, другие герои. Не надо навязывать другим какую-то одну точку зрения. Также как нельзя навязывать только украинский язык — мы живем в глобальном мире. Конечно, он должен быть государственным, но у нас на Украине народ не знает ни английского, ни немецкого».

Для того, чтобы менять ситуацию у Зеленского достаточно полномочий и механизмов, считает бывший советник Кучмы. Основная проблема сейчас — это отсутствие хорошей команды.

«Все будет зависеть от уровня компетенций Зеленского, насколько он быстро учится и умеет ли окружать себя системщиками, стратегически мыслящими людьми. Или все это будет на уровне ансамбля сельского клуба», — добавил украинский политолог.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. После обработки более 99% протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 73,23% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 24,45%.

Ранее о том, какой будет Украина при Зеленском во главе государства, НСН рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. 


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ФОТО: РИА Новости//Павел Паламарчук
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