Киевский политолог предсказал конец культа Бандеры после победы Зеленского
Бывший советник президента Леонида Кучмы рассказал НСН, как изменится Украина после смены руководства страны.
Глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка заявил о том, что покидает свой пост. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания, передает «112 Украина». Львовская область — единственная в стране, поддержавшая действующего лидера Петра Порошенко на президентских выборах, там свои голоса за него отдали 63,76% избирателей.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал в эфире НСН такой шаг Олега Синютки логичным.
«Логично, что Синютка сразу (после поражения Петра Порошенко на выборах — НСН) принял такое решение. Произошел перекос. Думаю, это хорошо. Львовская область и Львов остались в одиночестве. Это означает, что был допущен колоссальный перекос. Они стали изоляционистами. Маленькое число верхушечных людей за эти пять лет стали очень богатыми, с миллиардными активами благодаря Порошенко. Теперь произойдет выравнивание, потому что нужен баланс, нельзя впадать в крайности», — считает политолог.
Соскин выразил надежду на то, что победивший на выборах президента Владимир Зеленский сможет вывести Украину из всевозможных крайностей. Речь идет, в том числе о националистической идеологии.
«Надеюсь, что Зеленский выйдет из крайностей. Для этого нужно поменять кадровую политику и убрать вот этих людей, которые якобы говорят, что они ультранационалисты, бандеровцы, что они защищают украинские ценности, а на самом деле под этим видом просто тырят деньги. Думаю, в ближайшее время уберут Порубия (председатель Верховной Рады — НСН)», — отметил он.
По мнению собеседника НСН, Степан Бандера — герой для многих украинцев, однако крайне опасно создавать из этого персонажа культ.
«Бандера для миллионов украинцев является очень серьезным лидером, он был убит НКВД. Его братьев замучили в концлагерях гитлеровцы. Поэтому он является героем для Украины. Другое дело, что нельзя его возводить в культ личности, позиция должна быть взвешенная, — продолжил Соскин. — И Шухевич, и Бандера, и Петлюра, и Махно будут записаны в пантеоне Украины, их имена оттуда никто не вырежет. При этом на юге, на востоке есть другие лидеры, другие герои. Не надо навязывать другим какую-то одну точку зрения. Также как нельзя навязывать только украинский язык — мы живем в глобальном мире. Конечно, он должен быть государственным, но у нас на Украине народ не знает ни английского, ни немецкого».
Для того, чтобы менять ситуацию у Зеленского достаточно полномочий и механизмов, считает бывший советник Кучмы. Основная проблема сейчас — это отсутствие хорошей команды.
«Все будет зависеть от уровня компетенций Зеленского, насколько он быстро учится и умеет ли окружать себя системщиками, стратегически мыслящими людьми. Или все это будет на уровне ансамбля сельского клуба», — добавил украинский политолог.
Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. После обработки более 99% протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 73,23% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 24,45%.
Ранее о том, какой будет Украина при Зеленском во главе государства, НСН рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
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