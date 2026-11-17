Депутат Останина раскрыла, как бороться с серым рынком алкоголя
Нина Останина заявила НСН, что серый рынок существует, так как кому-то не хочется с этим бороться, а кто-то сам в него вписан.
Серый рынок продажи алкоголя существует, необходимо бороться с такими сайтами в интернете, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Нелегальные продажи алкоголя – это вопрос к тем, кто должен следить за исполнением закона. Серый рынок есть, кому-то не хочется с этим бороться, а кто-то сам в него вписан. Например, мы знаем, что можно воспользоваться услугами таксиста, который привезет алкоголь, или услугами торгового центра. Кто-то не боится быть отравленным этим алкоголем. Если это происходит через интернет, это задачи Роскомнадзора – следить за этим. Если это происходит через «посредников», вопросы к тому человеку, кто не боится за свое здоровье», - отметила она.
По данным Минцифры, в 2024 году было заблокировано около 8 тысяч сайтов, через которые можно было заказать алкоголь дистанционно, а в 2025 году — уже около 25 тысяч. Сам рынок нелегальной онлайн-торговли алкоголем, по оценке ведомства, может составлять 30–50 млрд рублей.
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