«Директоропад» и комбо: Какие сигналы говорят, что пора искать другую работу
Если возникают новые задачи, для которых нет ни оплаты, ни четких границ, — это первый серьезный ред-флаг, сказала в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
С одной стороны, среди «белых воротничков» есть стагнация, а прогноз на 2027 год говорит о том, что рынок вакансий для офисных сотрудников еще сильнее сожмется. С другой — производственный сектор, торговля и доставка находятся в состоянии острого кадрового голода, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт Ольга Мещерякова.
«Если вы находитесь на рынке труда, то тут есть определенный перекос. С одной стороны, среди "белых воротничков" есть стагнация, а прогноз на 2027 год говорит о том, что рынок вакансий для офисных сотрудников еще сильнее сожмется. С другой — производственный сектор, торговля и доставка находятся в состоянии острого кадрового голода. Среди "белых воротничков" сложнее всего: речь про топ-позиции. Недавно я видела в HR-чатах, как люди описывают ситуацию, когда из-за высокой ключевой ставки и падения спроса компания переходит к "прямой потере кадров". Еще есть такое явление — "директоропад". Подразделения закрываются, и свободных сильных кандидатов становится много. Есть несколько маркеров. Первый: если у вас пересобирается рабочая функция. Например, появляются новые обязанности с размытой зоной ответственности и без договоренностей по оплате. Это может означать, что кого-то сокращают, а его функции перераспределяют между оставшимися сотрудниками — без найма новых. Если возникают новые задачи, для которых нет ни оплаты, ни четких границ, — это первый серьезный ред-флаг. Второй: система KPI, премирование, бонусы — и вдруг их резко меняют. Количество показателей растет с трех до двенадцати, и становится понятно, что они недостижимы. Это сигнал: вы в зоне турбулентности со стороны работодателя. Третий момент: очень часто меняется организационная структура. Постоянные смены функционала, переводы внутри отделов, размытие и добавление функций, регулярная смена деятельности — это организационный хаос. Люди не понимают, куда движется компания, но видят, что им добавляют обязанности. Если при этом идет заморозка найма и параллельно происходят сокращения (в том числе важных позиций), — это уже "комбо"», — сказала собеседница НСН.
Ранее Мещерякова заявила в пресс-центре НСН, что все, что касается глубокой экспертизы и отраслей нашей экономики, — как показывает практика, — ИИ человека полностью не заменит.
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