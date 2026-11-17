В своём канале в «Максе» он рассказал, что было возобновлено железнодорожное сообщение между полуостровом и Таманью. Что касется пассажиров без автомобильного транспорта, то они могут воспользоваться паромной переправой.

«Еще раз прошу всех не реагировать на фейки и вбросы. Мы вместе пройдем этот сложный этап и выйдем с честью из сложившейся ситуации», - добавил чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен «и будет еще лучше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».