Аксенов: Железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью восстановлено
Федеральными и местными властями РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, прерванного в результате атак ВСУ на Крымский мост. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своём канале в «Максе» он рассказал, что было возобновлено железнодорожное сообщение между полуостровом и Таманью. Что касется пассажиров без автомобильного транспорта, то они могут воспользоваться паромной переправой.
«Еще раз прошу всех не реагировать на фейки и вбросы. Мы вместе пройдем этот сложный этап и выйдем с честью из сложившейся ситуации», - добавил чиновник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен «и будет еще лучше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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