Самое сильное снижение потребления алкоголя просматривается в подростковой категории – от 15 до 17 лет, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Самое сильное снижение потребления алкоголя просматривается в подростковой категории – от 15 до 17 лет. У мальчиков снизилось потребление в 2,2 раза, у девочек – в 1,8 раза. Алкогольный дебют в 2000-е годы был характерен для подростков в 13-14 лет, сейчас – для подростков 15-16 лет, то есть, он сдвинулся. Это данные Минздрава. Лидером трезвости является возрастная категория от 18 до 30, здесь доля непьющих составляет 50%. И 48% молодых людей в этом возрасте пьют гораздо меньше, чем их родители в таком же возрасте. Это уже не модно, крепкий алкоголь вообще не в чести», - отметила она.

По данным Минцифры, в 2024 году было заблокировано около 8 тысяч сайтов, через которые можно было заказать алкоголь дистанционно, а в 2025 году — уже около 25 тысяч. Сам рынок нелегальной онлайн-торговли алкоголем, по оценке ведомства, может составлять 30–50 млрд рублей.

