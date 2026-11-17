Усмана Нурмагомедова освободили из-под стражи в ОАЭ
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов был освобождён из-под стражи в ОАЭ. Об этом сообщил Уголовный суд Абу-Даби.
Брат Хабиба Нурмагомедова и ещё семь человек были арестованы за драку с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили в одном из отелей эмиратской столицы. Им назначили по шесть месяцев тюрьмы и штрафы, но позже наказание смягчили, ограничившись денежным взысканием в размере 150 тысяч дирхамов (3,4 млн рублей) для каждого участника конфликта.
«Такое решение принято после взаимного отказа участников драки от взаимных претензий и призыва потерпевшего к властям Абу-Даби освободить осужденных»,— указали в суде.
Ранее в Дагестане конфликт на свадьбе перерос в драку со стрельбой, в результате которой погиб бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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