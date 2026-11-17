СМИ: Обыски прошли в театре «Ленком Марка Захарова»
В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» в рамках уголовного дела прошли обыски. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства указал, что следственные действия прошли в рамках уголовного дела, по которому проходит президент театра Марк Варшавер.
«Был изъят ряд документов», - отметил он.
Источник также добавил, что «речь идет о финансовых вопросах».
Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил в своих соцсетях, что Марк Варшавер находится под подпиской о невыезде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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