Госдума отказалась от онлайн-продажи российского вина, эксперимент не состоится, законопроект исключен из повестки, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Этот законопроект был принят в первом чтении, но буквально недавно был снят с рассмотрения и больше в повестке не будет. Цели, которые ставил перед собой законопроект, - поддержать «Почту России» и поддержать российских производителей вина – этим законом не достигаются. С одной стороны, «Почта России» не готова к тому, чтобы стать всероссийским алкомаркетом. С другой стороны, производители вполне могут продавать свою продукцию в торговых центрах, для этого необходимо принять закон о российской полке. Нельзя осчастливить одних за счет здоровья всех граждан. Когда было подтверждено, что эти законопроекты не будут больше на повестке дня, аплодировали все депутаты, не только те, которые выступали против. Возобладал здравый смысл», - рассказала она.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий экспериментальную онлайн-продажу российского вина через сайт «Почты России». Инициатива предполагала запуск пилотного проекта в Москве и Московской области в 2027–2029 годах.

Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сторонники считают, что легализация онлайн-продаж поможет вывести рынок из тени и расширить возможности российских производителей. Противники опасаются, что новый канал торговли сделает алкоголь более доступным и создаст дополнительные риски, в том числе для несовершеннолетних.

