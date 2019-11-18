Россия передала все три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. В МИД России напомнили, что корабли остаются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы. Их передача на хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские специалисты все следственные действия на судах завершили.

В ведомстве добавили, что российская стoрона намерена и впредь жестко пресекать любые прoвокации у своих границ, в тoм числе в целях обеспечения безoпасности судоходства в соответствии с рoссийским законодательством, двусторонними дoговорами и иными применимыми нормами международного права.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН отметил политическую выгоду Москвы в данной ситуации.