Россия сделала Украине официальное предложение по газу

«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается в предложении, необходимым условием для продолжения сотрудничества стран по газу является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже, а также прекращение всех судебных разбирательств.

Помимо этого, «Газпром» настаивает на отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за «нарушение экономической конкуренции». Также «Газпром» ждёт ответа украинской стороны по поводу её готовности закупать российский газ напрямую, начиная со следующего года.

Напомним, действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант.