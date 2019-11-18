Россия сделала Украине официальное предложение по газу
«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается в предложении, необходимым условием для продолжения сотрудничества стран по газу является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже, а также прекращение всех судебных разбирательств.
Помимо этого, «Газпром» настаивает на отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за «нарушение экономической конкуренции». Также «Газпром» ждёт ответа украинской стороны по поводу её готовности закупать российский газ напрямую, начиная со следующего года.
Напомним, действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант.
Между тем, ранее в Еврокомисии (ЕК) прокомментировали слова Владимира Путина о том, что существует риск прекращения транзита газа в Европу через Украину. Представитель ЕК Мина Андреева заявила, что комиссия «сохраняет спокойствие». Она также отметила, что ЕК продолжит участие в переговорах по газу для разрешения ситуации.
В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил сухую реакцию представителя ЕК на слова российского лидера об угрозе прекращения газового транзита через Украину.
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