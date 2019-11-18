Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН предположил, что корабли, задержанные Россией 25 ноября 2018 годa, будут сданы на Украине на металлолом.

«Для России корабли являлись доказательствами агрессии со стороны Украины. Теперь необходимость в них после проведения следственных действий отпала, и мы готовы передать корабли соответствующим образом Украине. Они не нужны нам. Думаю, и Украина переплавит их на металлолом. Не думаю, что они их куда-то в музей поставят, на какой-то постамент», - отметил депутат.

Как напоминает телеканал 360, 25 ноября прошлого года пограничники РФ задержали три украинских судна. По версии российской стороны, они незаконно вошли в территориальные воды России, в результате были блокированы, после чего задержаны. Кроме того, были арестованы 24 украинских моряка. Они вернулись на Украину в сентябре этого года в рамках обмена между Москвой и Киевом.

