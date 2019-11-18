Сенатор: Возврат судов показывает умение России и Украины договариваться

Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в ходе пресс-конференции НСН заявила, что встреча в «нормандском формате» может дать результаты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По ее словам, Киев и Москва уже показали свое умение договариваться.

«То, что были отведены войска на юго-востоке Украины и то, что происходит сегодня возвращение украинских кораблей, которые год назад были задержаны в Керченском проливе, - говорит о возможности договариваться и необходимости этого процесса. Очень надеюсь, что украинская сторона приедет во Францию с конкретными предложениями, потому что они только в рамках Минских договоренностей возможны. Хочется надеяться, что эта программа начнет осуществляться в ближайшее время», - сказала сенатор.

В понедельник, 18 ноября, Россия передала Украине в нейтральных водах Чёрного моря три украинских военных корабля, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе.

Между тем первый замредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что очередная «нормандская встреча», которая может состояться 9 декабря в Париже, вряд ли станет прорывом в урегулировании ситуации в Донбассе.

