В Оренбуржье жителей двух сел эвакуировали из-за пожара на границе с Казахстаном

Жителей двух сел Оренбургской области на границе с Казахстаном превентивно эвакуировали в связи с возгоранием сухой травы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как отметили власти, о возгорании на границе с Казахстаном около села Луговское Беляевского района стало известно накануне.

«Ближе к вечеру огонь дошел к селам Пехотное и Залужье Кувандыкского округа. Оперативные службы приняли решение провести превентивную эвакуацию местных жителей», - подчеркнули в пресс-службе.

Никто не пострадал. Возгораний жилых домов либо других построек не зарегистрировано, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Ахтубинске Астраханской области жителей эвакуировали на фоне пожара в вагоне со сжиженным газом на железнодорожной станции, напоминает Ura.ru.

