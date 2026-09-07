В Оренбуржье жителей двух сел эвакуировали из-за пожара на границе с Казахстаном
Жителей двух сел Оренбургской области на границе с Казахстаном превентивно эвакуировали в связи с возгоранием сухой травы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Как отметили власти, о возгорании на границе с Казахстаном около села Луговское Беляевского района стало известно накануне.
«Ближе к вечеру огонь дошел к селам Пехотное и Залужье Кувандыкского округа. Оперативные службы приняли решение провести превентивную эвакуацию местных жителей», - подчеркнули в пресс-службе.
Никто не пострадал. Возгораний жилых домов либо других построек не зарегистрировано, угрозы населенным пунктам нет.
Ранее в Ахтубинске Астраханской области жителей эвакуировали на фоне пожара в вагоне со сжиженным газом на железнодорожной станции, напоминает Ura.ru.
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