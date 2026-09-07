Над регионами России сбили 306 беспилотников ВСУ
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
В период с 20.00 мск 6 сентября до 08.00 7 сентября военные перехватили и уничтожили 306 БПЛА.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской областях, а также над Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями и Пермским краем. Кроме того, БПЛА сбили в Крыму, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, над Азовским и Черным морями.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь, погибла девочка 2011 года рождения, пишет 360.ru.
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