Над регионами России сбили 306 беспилотников ВСУ

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

В Чувашии при атаке БПЛА повреждена вышка сотовой связи

В период с 20.00 мск 6 сентября до 08.00 7 сентября военные перехватили и уничтожили 306 БПЛА.

Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской областях, а также над Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями и Пермским краем. Кроме того, БПЛА сбили в Крыму, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, над Азовским и Черным морями.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь, погибла девочка 2011 года рождения, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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