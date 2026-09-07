Минпромторг: Россия с нуля создала ранее не производимое в стране авиаоборудование

Россия создала производство авиационного оборудования, ранее не выпускавшегося в стране. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков в интервью ТАСС.

«С нуля создано производство оборудования, которое ранее в стране не выпускалось. Например, разработаны и введены в эксплуатацию роботы для автоматизированной выкладки композитных материалов крыла», - отметил замминистра.

Кроме того, были созданы клепальные автоматы для автоматизированной сборки фюзеляжа и крыла.

По словам Абраменкова, сейчас в авиации активно применяют 3D-печать, эту работу необходимо продолжать, существенно увеличивать производительность труда, внедрять робототехнику в производственном процессе.

Ранее стало известно, что Минпромторг пообещал начать поставки полностью обновленных самолетов Ан-2 с российским двигателем ВК-800 с 2028 года, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АвиацияМинпромторг

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