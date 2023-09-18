«Дикая ложь»: Рогов ответил на слова Подоляка об «успешном» наступлении ВСУ
Только на участке у Работино ВСУ потеряли несколько тысяч военных, украинская армия не может продвинуться вперед, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об «успешном» наступлении ВСУ являются дикой ложью, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН.
Накануне Михаил Подоляк на фоне западной критики наступления ВСУ назвал его «успешным». В интервью CNN он заявил, что наступление «увенчалось успехом», а «инициатива полностью на стороне Украины». Владимир Рогов отметил, что Подоляк пытается убедить украинцев, что «все не так уж плохо».
«Заявление Подоляка очень напоминает слова ежика из известного анекдота, который путем аутотренинга пытался прекратить у себя естественные физиологические процессы. И когда все-таки сам факт произошел, он убеждал себя, что это не он. Мы прекрасно видим, это подтверждают западные СМИ, что так называемый контрнаступ Украины провалился. Количество потерь со стороны ВСУ просто колоссальное. Те участки, которые они называют успехами, прорывами, являются в лучшем для них случае предпольем, "серой зоной", но никак даже не первой линией обороны. Подоляк пытается путем дикой лжи убедить кого-либо на подконтрольной режиму Зеленского территории, что все не плохо и все отлично», - сказал Рогов.
Он отметил, что только на участке у Работино (Запорожская область - ред. НСН) ВСУ потеряли несколько тысяч военных. По словам Рогова, украинская армия не может продвинуться вперед.
«Скажу про отрезок у Работино, буквально в пару километров радиусом… На этом участке потеряны несколько тысяч боевиков ВСУ и свыше 150 единиц техники, причем это количество увеличивается каждый день. Слова Подоляка сложно объясняются с точки зрения логики. Для кого эту дикую ложь он озвучил и кому он ее будет вкладывать в голову, не понятно», – добавил собеседник НСН.
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
- В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
- Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
- NYT: Киев и союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление
- Инфекционист допустила введение масочного режима из-за нового штамма COVID-19
- Центробанк спрогнозировал повышение инфляции в РФ
- Экс-судья Наполитано: Зеленский намеренно бьет по мирным объектам в Крыму
- Автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо
- Украинские депутаты предложили создать электронный реестр военнообязанных
- В Финляндии бизнесмена арестовали по подозрению в нарушении антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru