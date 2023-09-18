«Дикая ложь»: Рогов ответил на слова Подоляка об «успешном» наступлении ВСУ

Накануне Михаил Подоляк на фоне западной критики наступления ВСУ назвал его «успешным». В интервью CNN он заявил, что наступление «увенчалось успехом», а «инициатива полностью на стороне Украины». Владимир Рогов отметил, что Подоляк пытается убедить украинцев, что «все не так уж плохо».

«Заявление Подоляка очень напоминает слова ежика из известного анекдота, который путем аутотренинга пытался прекратить у себя естественные физиологические процессы. И когда все-таки сам факт произошел, он убеждал себя, что это не он. Мы прекрасно видим, это подтверждают западные СМИ, что так называемый контрнаступ Украины провалился. Количество потерь со стороны ВСУ просто колоссальное. Те участки, которые они называют успехами, прорывами, являются в лучшем для них случае предпольем, "серой зоной", но никак даже не первой линией обороны. Подоляк пытается путем дикой лжи убедить кого-либо на подконтрольной режиму Зеленского территории, что все не плохо и все отлично», - сказал Рогов.

Он отметил, что только на участке у Работино (Запорожская область - ред. НСН) ВСУ потеряли несколько тысяч военных. По словам Рогова, украинская армия не может продвинуться вперед.

«Скажу про отрезок у Работино, буквально в пару километров радиусом… На этом участке потеряны несколько тысяч боевиков ВСУ и свыше 150 единиц техники, причем это количество увеличивается каждый день. Слова Подоляка сложно объясняются с точки зрения логики. Для кого эту дикую ложь он озвучил и кому он ее будет вкладывать в голову, не понятно», – добавил собеседник НСН.