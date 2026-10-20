Из центра Владивостока убрали памятник Солженицыну

Памятник писателю Александру Солженицыну перенесут из центра Владивостока, начались работы по установке монумента на новом месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

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«Демонтирован. Уже начались работы по установке», — указал собеседник агентства.

Работы планируют завершить до конца этой недели.

Как отметили в мэрии, монумент не является объектом культурного наследия.

Памятник Солженицыну установили на Корабельной набережной во Владивостоке в 2015 году. Ранее стало известно, что скульптуру перенесут в сквер Веры и Надежды. Работы планировали завершить до 1 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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