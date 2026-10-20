Из центра Владивостока убрали памятник Солженицыну

«Демонтирован. Уже начались работы по установке», — указал собеседник агентства.

Работы планируют завершить до конца этой недели.

Как отметили в мэрии, монумент не является объектом культурного наследия.

Памятник Солженицыну установили на Корабельной набережной во Владивостоке в 2015 году. Ранее стало известно, что скульптуру перенесут в сквер Веры и Надежды. Работы планировали завершить до 1 ноября.

