Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией самым тесным за всю историю

Глава иранского МИД провел переговоры в Тегеране с российским коллегой Сергеем Лавровым. Арагчи назвал встречу своевременной. Министры обсудили вопросы «от Европы до Западной Азии», в том числе Ливан, Украину и Йемен.

«Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», — написал глава МИД Ирана в соцсети X.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сделать все, что зависит от страны, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, напоминает Ura.ru.

