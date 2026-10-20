Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией самым тесным за всю историю
Сотрудничество Ирана и России стало самым тесным за всю историю. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.
Глава иранского МИД провел переговоры в Тегеране с российским коллегой Сергеем Лавровым. Арагчи назвал встречу своевременной. Министры обсудили вопросы «от Европы до Западной Азии», в том числе Ливан, Украину и Йемен.
«Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», — написал глава МИД Ирана в соцсети X.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сделать все, что зависит от страны, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой для бюджета Европы
- «Кошмар для мирового олигархата»: О чем договорятся Путин, Трамп и Си
- СМИ: Южная Корея решила отозвать часть дипломатов с Украины
- В Тамбовской области после атаки ВСУ произошел пожар на территории предприятия
- Над Россией сбили 136 украинских БПЛА
- Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией самым тесным за всю историю
- «Шок для Европы»: Трамп согласился на саммит с Путиным и Си
- СМИ: Кушнер не будет лично присутствовать на встрече в Осло из-за гриппа
- Из центра Владивостока убрали памятник Солженицыну
- СМИ: Уиткофф хочет посетить Россию после встречи с Зеленским