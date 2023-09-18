Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах РФ из-за безуспешного наступления

Военнослужащие ВСУ стали уважительно отзываться о российских бойцах на фоне своего безуспешного наступления, пишет испанская газета Pais.

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По информации издания, интервьюируемые украинские военные крайне уважительно говорили о бойцах ВС РФ.

Отмечается, что подобное отношение может свидетельствовать о переменах в восприятии военных ВСУ, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские солдаты плохо подготовлены.

Ранее элитные отряды ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и просят командование вывести их с передовой, чтобы отдохнуть и пополнить запасы, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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