Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах РФ из-за безуспешного наступления
Военнослужащие ВСУ стали уважительно отзываться о российских бойцах на фоне своего безуспешного наступления, пишет испанская газета Pais.
По информации издания, интервьюируемые украинские военные крайне уважительно говорили о бойцах ВС РФ.
Отмечается, что подобное отношение может свидетельствовать о переменах в восприятии военных ВСУ, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские солдаты плохо подготовлены.
Ранее элитные отряды ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и просят командование вывести их с передовой, чтобы отдохнуть и пополнить запасы, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru