Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой для бюджета Европы

Помощь Украине оборачивается финансовыми трудностями для Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Bloomberg.

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«Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты», — указал политик.

Вместе с тем Мерц назвал помощь Киеву «важным делом» для Евросоюза.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала главу киевского режима Владимира Зеленского завершить конфликт, а не требовать вновь помощи у стран ЕС, которые сами оказались в тяжелой ситуации, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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