«Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты», — указал политик.

Вместе с тем Мерц назвал помощь Киеву «важным делом» для Евросоюза.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала главу киевского режима Владимира Зеленского завершить конфликт, а не требовать вновь помощи у стран ЕС, которые сами оказались в тяжелой ситуации, пишет 360.ru.

