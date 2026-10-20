В Анучинском округе Приморья частично обрушился мост
Мост частично обрушился в Анучинском муниципальном округе Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
«Установлено, что 20 октября 2026 года на 5-м километре автомобильной дороги Корниловка - Шекляево... произошло частичное обрушение плит мостового сооружения», — рассказали в надзорном ведомстве.
Никто не пострадал. После ЧП прокуратура организовала проверку.
Ранее в бухте Муравьиной в Приморье обрушился пешеходный мост, с которого отдыхающие прыгали в море, напоминает Ura.ru. В результате пострадали четыре человека.
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