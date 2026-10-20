В Анучинском округе Приморья частично обрушился мост

Мост частично обрушился в Анучинском муниципальном округе Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«Установлено, что 20 октября 2026 года на 5-м километре автомобильной дороги Корниловка - Шекляево... произошло частичное обрушение плит мостового сооружения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Никто не пострадал. После ЧП прокуратура организовала проверку.

Ранее в бухте Муравьиной в Приморье обрушился пешеходный мост, с которого отдыхающие прыгали в море, напоминает Ura.ru. В результате пострадали четыре человека.

