Подоляк назвал контрнаступление ВСУ успешным
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал контрнаступление ВСУ «успешным». Об этом он заявил каналу CNN.
По словам чиновника, действия украинской армии «увенчались успехом».
«Инициатива полностью на стороне Украины», — заявил Подоляк.
Ранее западные СМИ сообщали, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, и партнеры Киева недовольны его результатами. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, действия ВСУ не могут окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Киев потерял много людей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru