Подоляк назвал контрнаступление ВСУ успешным

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал контрнаступление ВСУ «успешным». Об этом он заявил каналу CNN.

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По словам чиновника, действия украинской армии «увенчались успехом».

«Инициатива полностью на стороне Украины», — заявил Подоляк.

Ранее западные СМИ сообщали, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, и партнеры Киева недовольны его результатами. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, действия ВСУ не могут окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Киев потерял много людей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВладимир ЗеленскийУкраина

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